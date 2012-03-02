وحدت اسلامی در انتخابات اسلامشهر نمایان شد

محمدرضا موفق در حاشیه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 55 صندوق در بخش چهاردانگه مستقر است که دو صندوق آن به صورت سیار آرا مردم را جمع آوری می کند و 220 صندوق نیز در شهرستان اسلامشهر مستقر است.

این مسئول ادامه داد: 275 بازرس، 27 سربازرس و 57 بازرس ذخیره امروز در سطح شهرستان اسلامشهر به فعالیت خواهند پرداخت .

وی تعداد رای دهندگان این شهرستان را 300 هزار نفر عنوان کرد و گفت: مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات می تواند تاثیر مستقیمی بر یاس و نا امیدی دشمنان بگذارد.

وحدت اسلامی بار دیگر نمایان شد

گفتنی است، مسئولین اسلامشهر همگام با مردم سراسر کشور صبح امروز به شعب اخذ رای آمده و همبستگی خود را با نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

فرماندار اسلامشهر ساعت 10 و 15 دقیقه رای خود را با حضور سایر مسئولان در شعبه مسجد باغ فیض به صندوق انداخت و

رئیس اداره آموزش و پروش، دادستان، رئیس اداره اطلاعات، اعضای شورای شهر و بخشداران نیز در همین شعبه آراء خود را به صندوق انداختند.



