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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

موفق در گفتگو با مهر :

وحدت اسلامی در انتخابات اسلامشهر نمایان شد

وحدت اسلامی در انتخابات اسلامشهر نمایان شد

اسلامشهر- خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات شهرستان اسلامشهر گفت: از ساعت هشت صبح امروز 275 صندوق اخذ رای در اسلامشهر آرا مردم این شهرستان را جمع آوری می کند تا بار دیگر وحدت اسلامی را در این منطقه به نمایش بگذارند.

محمدرضا موفق در حاشیه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 55 صندوق در بخش چهاردانگه مستقر است که دو صندوق آن به صورت سیار آرا مردم را جمع آوری می کند و 220 صندوق نیز در شهرستان اسلامشهر مستقر است.

این مسئول ادامه داد: 275 بازرس، 27 سربازرس و 57 بازرس ذخیره امروز در سطح شهرستان اسلامشهر به فعالیت خواهند پرداخت .

وی تعداد رای دهندگان این شهرستان را 300 هزار نفر عنوان کرد و گفت: مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات می تواند تاثیر مستقیمی بر یاس و نا امیدی دشمنان بگذارد.

وحدت اسلامی بار دیگر نمایان شد

گفتنی است، مسئولین اسلامشهر همگام با مردم سراسر کشور صبح امروز به شعب اخذ رای آمده و همبستگی خود را با نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

فرماندار اسلامشهر ساعت 10 و 15 دقیقه رای خود را با حضور سایر مسئولان در شعبه مسجد باغ فیض به صندوق انداخت و
رئیس اداره آموزش و پروش، دادستان، رئیس اداره اطلاعات، اعضای شورای شهر و بخشداران نیز در همین شعبه آراء خود را به صندوق انداختند.

 

کد مطلب 1548678

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