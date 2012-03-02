آیت الله واعظ طبسی رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله واعظ طبسی درپای صندوق رای ضمن دعا برای دوام توفیقات جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات را فریضه مهم دانست که از سوی امام و مقام معظم رهبری همواره بر آن تاکید شده است.

وی با اشاره به شرایط حساس جامعه گفت: مواضع خصمانه دشمنان اسلام با حضور پرشور مردم خنثی و توطئه آنها نقش بر آب خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از احساس مسئولیت مردم در لحظه های سرنوشت ساز گفت: در سه دهه گذشته حضور مردم بزرگترین سلاح برای عقب نشینی استکبار به سرکردگی آمریکا بوده است.

وی توصیه کرد مردم هرچه پرشورتر در رای گیری امروز حاضر شوند تا دشمن مایوس تر و کشور مصون تر بماند.