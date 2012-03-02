فرماندار کرج از شعب اخذ رای بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در ساعات اولیه برگزاری انتخابات، با حضور در چند شعبه اخذ رای در شهرستان کرج، از روند برگزاری انتخابات در شعب مختلف این حوزه انتخابیه بازدید کرد.

فرماندار کرج از روند رای گیری در مسجد جامع کرج، مسجد جامع گوهردشت، مسجد جامع محمد شهر و مسجد جامع ماهدشت بازدید کرد.

وی حضور پر شور و نشاط مردم در ساعات اولیه روز در پای صندوق های رای را نشان از عزم جدی و راسخ مردم کرج برای رقم زدن حماسه ای پر شکوه اعلام کرد و گفت: این حضور مقتدرانه در کرج شایسته مردم این کهن بوم و افتخارات حماسی همیشگی آنها است.

ایران نژاد گفت: مردم کرج با حضور پر شکوه در راهپیمائی 22 بهمن حضور همیشگی در صحنه خود را اعلام کرده و امروز با اوج حضور در انتخابات، پایبندی خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اقتدار نظام را برای بار دیگر اثبات می کنند.

فرماندار کرج تصریح کرد: فضای انتخابات کرج بسیار مطلوب بوده و روند رای گیری با بهترین شرایط ادامه دارد.

وی گفت: تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر عدم مطلوبیت روند انتخابات در 746 شعبه اخذ رای این حوزه انتخابیه گزارش نشده است.