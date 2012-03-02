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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

رضایی راد اعلام کرد:

حضور حداکثری مردم در انتخابات انقلاب اسلامی را بیمه می کند

حضور حداکثری مردم در انتخابات انقلاب اسلامی را بیمه می کند

ساری - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی ساری گفت: حضور حداگثری و گسترده مردم در صحنه انتخابات، انقلاب اسلامی را بیمه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان رضایی راد صبح جمعه در جمع خبرنگاران در امامزاده عبدالله به برنامه ریزی و جلساتی که با شوراها، دهیاران و معتمیدین روستاها قبل از انتخابات اشاره کرد و افزود: زمینه حضور گسترده وحداکثری مردم در صحنه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فراهم شد.

وی به حضورگسترده و حداکثری مردم درپای صندوق های اخذ رای اشاره کرد و افزود: مردم با حضور حماسی خود برگ زرینی بر افتخارات این نظام اضافه خواهند کرد.

رضایی راد با بیان اینکه دشمنان و استکبار درصدد هستند تاحضور مردم را در پای صندوق اخذ رای  کمرنگ کنند افزود: مردم با حضور گسترده و باشکوه خود نقشه های شوم دشمن را نقش برآب سازند.

بخشدار مرکزی ساری به حضوربا شکوه مردم در ساعات اولیه اخذ رای اشاره کرد و افزود: امیدواریم تا پایان وقت مردم همچنان در صحنه انتخابات حضورداشته باشند.

شهرستان ساری دارای 445 شعبه ثابت و سیار است.


 

کد مطلب 1548685

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