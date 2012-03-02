حضور حداکثری مردم در انتخابات انقلاب اسلامی را بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان رضایی راد صبح جمعه در جمع خبرنگاران در امامزاده عبدالله به برنامه ریزی و جلساتی که با شوراها، دهیاران و معتمیدین روستاها قبل از انتخابات اشاره کرد و افزود: زمینه حضور گسترده وحداکثری مردم در صحنه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فراهم شد.

وی به حضورگسترده و حداکثری مردم درپای صندوق های اخذ رای اشاره کرد و افزود: مردم با حضور حماسی خود برگ زرینی بر افتخارات این نظام اضافه خواهند کرد.

رضایی راد با بیان اینکه دشمنان و استکبار درصدد هستند تاحضور مردم را در پای صندوق اخذ رای کمرنگ کنند افزود: مردم با حضور گسترده و باشکوه خود نقشه های شوم دشمن را نقش برآب سازند.

بخشدار مرکزی ساری به حضوربا شکوه مردم در ساعات اولیه اخذ رای اشاره کرد و افزود: امیدواریم تا پایان وقت مردم همچنان در صحنه انتخابات حضورداشته باشند.

شهرستان ساری دارای 445 شعبه ثابت و سیار است.



