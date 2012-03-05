مسلمانان آمریکا نمی خواهند زیر نفوذ دموکراتها و جمهوریخواهان باشند

"محمد العاصی" امام جمعه واشنگتن در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح علل حضور کمرنگ مسلمانان در انتخابات آمریکا پرداخت و گفت: برای مسلمانان آمریکا درک سیستم سیاسی و انتخاباتی این کشور دشوار است و از آنجا که سیستم سیاسی ایالات متحده تحت نفوذ دو حزب جمهوریخواه و دموکرات است آنها نمی توانند نقش چندانی در انتخابات این کشور ایفا کنند.

وی افزود: این دو حزب به گونه ای عمل می کنند که اگر کسی به آنها وابسته نباشد نمی تواند اعتبار سیاسی کسب کند، به همین دلیل چون مسلمانان از قرار گرفتن زیر نفوذ این احزاب خودداری می کنند، از دستیابی به قدرت سیاسی بازمی مانند.



العاصی در ادامه یادآور شد: مشکل دیگر این است که مسلمانان آمریکا از درست فکر کردن و دست به عمل درست زدن ابا دارند. این در حالی است که آنها می توانند در نقش یک حزب مخالف به خوبی ظاهر شوند. مشکل اصلی نبود یک شبکه متحد و مرتبط از ایده ها و چاره جویی برای ایجاد یک حزب سیاسی بین مسلمانان آمریکا است.



به گفته وی هر چند آنها در حقیقت از قدرت واقعی که تفکر و اندیشه صحیح است برخوردارند اما به اندازه کافی اعتماد به نفس ندارند تا با تشکیل یک واحد سیاسی به مبارزه با دولت آمریکا برخاسته و به طرح خواسته هایشان بپردازند. اعتماد به نفسی که با تکیه بر آن بگویند "ما می توانیم" و این خواسته ها را عملی کنند.



امام جمعه واشنگتن تاکید کرد: از سوی دیگر نفوذ رژیم عربستان در آمریکا و همکاری این کشور با واشنگتن عاملی برای پیدایش شرایط کنونی در بین مسلمانان است. همانگونه که وجود چنین شرایطی به من اجازه نمی دهد بسیاری از فعالیتها را انجام دهم. آنها از ورود من به برخی از مراکز اسلامی جلوگیری می کنند زیرا از روشنگری علیه خودشان وحشت دارند.



وی در پاسخ به پرسش دیگری که در مورد نقش و تاثیر انقلاب اسلامی ایران در تحولات بین المللی مطرح شد گفت: این انقلاب فصل جدیدی در تاریخ کشورهای اسلامی گشود و نقطه عطفی در سیاست کل جهان بود بطوری که مراکز سیاستگذاری را در تمام جهان وادار به واکنش و اتخاذ موضع در قبال جمهوری اسلامی ایران کرد.



در آمریکا هم این انقلاب موجب شد که سیاستهای واشنگتن تغییر کرده و چگونگی آن در پاسخ به چنین انقلابی شکل بگیرد. مسلمانان آمریکا نیز تاثیر بسزایی از انقلاب ایران گرفتند اما در طول سالهای گذشته پولهای هنگفتی از سوی برخی رژیمها از جمله عربستان سعودی برای جلوگیری از این تاثیر پذیری خرج شده است.