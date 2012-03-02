استاندار و امام جمعه ایلام رای خود را صندوق انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی امام جمعه ایلام و مجتبی اعلایی استاندار ایلام صبح روز جمعه در ساعات اولیه برگزاری انتخابات مجلس رای خود را به صندوق انداختند.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: مردم همیشه در صحنه استان ایلام همیشه در انتخابات بیش از 75 درصد تا 85 درصد حضور دارند.

حجت الاسلام لطفی اظهار داشت: مشارکت مردم در عرصه های عمومی یکی از حقوق شهروندی است که کاربست آن توسعه سیاسی و فرهنگی را در جامعه شکل می دهد.

وی ادامه داد: یکی از شیوه های رایج در نظام های مردم سالاری، برگزاری انتخابات و اعمال نظر مردم در انتخاب کارگزاران است که در آن شهروندان از حق شهروندی خود استفاده می کنند.

استاندار ایلام نیز بیان داشت: در جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یکی از نظام های مردم سالار در دنیا شهره است، انتخابات مهمترین معیار برای شکل دهی به ساختارهای حقوقی سیاسی حکومت تلقی می شود.

مجتبی اعلایی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان قوه مقننه کشور که اصلی ترین کارکرد آن نظارت بر امور عمومی کشور و قانونگذاری است مردم در فرآیندی دموکراتیک اعضای آن را انتخاب می کنند به گونه ای که مردم با حضور در پای صندوق های رای ، نامزدهای مورد نظر خود را با رای مستقیم انتخاب و روانه مجلس شورای اسلامی می کنند.