عکس دار بودن شناسنامه الزامی نیست

شکرالله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور گفت: بنا بر اطلاعیه شماره 15 ستاد انتخابات کشور، ملاک اصلی برای تشخیص واجد شرایط رای بودن مراجعه کنندگان به شعب و صدور تعرفه رای برای ایشان، پس از بررسی اصالت شناسنامه، عدم درج مهر انتخابات جاری شناسنامه و متولد 12 اسفند ماه 72 یا قبل آن بودن است.

وی افزود: عکس دار بودن شناسنامه الزامی نبوده و افرادی که شناسنامه آنها عکس دار نیست نیز می توانند رای بدهند.

وی فضای انتخابات شهرستان کرج را بسیار مطلوب دانست و گفت: روند رای گیری در شهرستان کرج همزمان با سراسر کشور از ساعات اولیه صبح آغاز شده و تاکنون هیچ خلل و خدشه ای در فرایند رای گیری شعب گزارش نشده است.

افتخاری تصریح کرد: 746 شعبه اخذ رای در کرج به امر رای گیری مشغول هستند.

وی حضور مردم در ساعات اولیه روز پای صندوق های رای را ستودنی اعلام کرد و گفت: حضور پرشور و نشاط مردم در ساعات اولیه روز نویدبخش مشارکت گسترده در کرج خواهد بود.