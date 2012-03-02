شامیل سلطانف درگفتگو بامهر: ایران قدرتمند با فناوری هسته ای/ اقدام نظامی برای غرب خطرناک است

دکتر"شامیل سلطانف" رئیس مرکز مطالعات راهبردی روسیه و جهان اسلام درگفتگو با خبرنگار مهر به تشریح علت فشارهای غرب به ایران پرداخت وگفت: با نگاه اول به برنامه هسته ای ایران می توان دریافت این فعالیتها صلح آمیزاست، زیرا این کشور پیشرفته با داشتن بیش از 70 میلیون نفر جمعیت که طی دهه های آینده شمارشان فزونتر نیز خواهد شد، نیاز به تامین انرژی از منابع غیرفسیلی دارد، به همین دلیل انرژی هسته ای می تواند کمک به سزایی به ایران کند.

وی افزود: با این حال دستیابی ایران به فناوری هسته ای، این کشور را در زمره کشورهای قدرتمند قرار می دهد و همین امر نگرانی غرب را به دنبال داشته است.

سلطانف درادامه یادآور شد: کشورهای غربی با مقایسه ایران با کره شمالی که اکنون دارای سلاح هسته ای است وهمین توانایی، مانع حمله غرب به این کشور همانند عراق و افغانستان می شود بیم دارند با دستیابی ایران به توان هسته ای قادر به تحمیل خواسته شان به این کشور از طریق تهدید و فشار نظامی نباشند. از این رو هدف اصلی از فشارهایی که به ایران وارد می شود متوقف کردن برنامه هسته ای اش است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی روسیه و جهان اسلام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تروریسم در حال حاضر به حربه غرب برای مقابله با مسلمانان و صف آرایی در مقابل جهان اسلام تبدیل شده است.

وی افزود : حدود 6 سال پیش با "نجم الدین اربکان" نخست وزیر سابق ترکیه دیداری داشتم و وی داستان جالبی را برایم تعریف کرد: "در سال 1992 ما در حاشیه نشست سران ناتو در بروکسل که به موضوع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اختصاص داشت "مارگارت تاچر" نخست وزیر وقت انگلیس رو به من کرد و گفت که آقای اربکان نفر بعدی شما هستید".

به اعتقاد سلطانف مسلما اربکان متوجه این مطلب شده بود که منظور از "شما" ترکیه نیست چرا که این کشور عضو ناتو است، بلکه منظور از این سخن مسلمانان و جهان اسلام بود.

وی تاکید کرد: زمانی که"جرج بوش" به قدرت رسید وبحث جنگ با اسلام را در قالب به اصطلاح "مبارزه با تروریسم" مطرح کرد، روندی را ادامه داد که از چندین دهه پیشتر علیه اسلام آغاز شده بود. به همین دلیل باید گفت تروریسم حربه اصلی در دست طراحان سیاست خارجی غرب است که به لشکرکشی به افغانستان و عراق انجامیده است. با این حال وضعیت کنونی در این دو کشور نشان می دهد اقدام نظامی چقدر می تواند برای غرب خطرناک باشد.

این کارشناس درپایان اظهار داشت: ما باید در مورد تروریسم و مفاهیم واقعی آن بحث کنیم، تروریسم تنها به معنی کشتن دیگران یا حمله مسلحانه نیست، جنبه های دیگری از تروریسم نیز مانند به راه انداختن جنگ روانی و جنگ اطلاعاتی وجود دارد که باید به راههای مقابله با آن پرداخت.