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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

انتشار شبستان اندیشه با مطالبی پیرامون "مناسبتهای ربیع‌الثانی"

انتشار شبستان اندیشه با مطالبی پیرامون "مناسبتهای ربیع‌الثانی"

چهل وسومین شماره نشریه تبلیغی دینی "شبستان اندیشه" با مطالب و مقالاتی پیرامون مناسبتهای ربیع‌الثانی از سوی دفتر تهیه و تألیف متون و نشریات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی منتشر و بین روحانیون و مبلغان سراسر کشور توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره از کتاب تبلیغ دین شبستان اندیشه مطالبی در قالب هفت بخش مهارت تبلیغ، معارف تبلیغ، علوم قرآن و حدیث، هویت طلبگی، فرهنگ و اندیشه به چاپ رسید است.

فسه کتاب نیز با عناوینی چون آشنایی با چند روش منبرداری، دریچه ای به بایسته‌های تبلیغی، نگاهی کوتاه به زندگی و حالات علامه امینی و گامی نو در تبلیغ چهره به چهره آمده است.

ین نشریه به صاحب ‌امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به شمارگان 10 هزار نسخه منتشر و بین مبلغان، روحانیون مستقر، ائمه جماعات مساجد و دستگاه‌های دولتی توزیع می‌شود.

کد مطلب 1548702

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