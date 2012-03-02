به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره از کتاب تبلیغ دین شبستان اندیشه مطالبی در قالب هفت بخش مهارت تبلیغ، معارف تبلیغ، علوم قرآن و حدیث، هویت طلبگی، فرهنگ و اندیشه به چاپ رسید است.

فسه کتاب نیز با عناوینی چون آشنایی با چند روش منبرداری، دریچه ای به بایسته‌های تبلیغی، نگاهی کوتاه به زندگی و حالات علامه امینی و گامی نو در تبلیغ چهره به چهره آمده است.

ین نشریه به صاحب ‌امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به شمارگان 10 هزار نسخه منتشر و بین مبلغان، روحانیون مستقر، ائمه جماعات مساجد و دستگاه‌های دولتی توزیع می‌شود.