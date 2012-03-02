ازدحام مردم در صندوق های رای منطقه سعادت آباد/ هدایت مردم به حوزه های دیگر

به گزارش خبرنگار مهر محمد عباسی رئیس صندوقهای 159 و 155 تهران در شعبه مسجد الرسول با بیان این مطلب گفت: از ساعت اولیه صبح تا کنون تعرفه قابل توجهی در مسجد الرسول استفاده شده است.

وی افزود: حضور مردم آنقدر زیاد بوده که ناچار شدیم عده ای را برای خلوت تر شدن شعبه به شعبه های اطراف هدایت کنیم.

به گفته رئیس شعبه 8 نفر از اعضای صندوق، 7 ناظر و بازرس شورای نگهبان و 3 نفر مامور نیروی انتظامی در مسجد حضور دارند و از صبح بازرسهایی نیز از منطقه و شورای نگهبان آمده اند.

همچنین بر اساس این گزارش در این شعبه انتخابیه نیز حضور مردم از اقشار مختلف و بویژه سالمندانی که قادر به حرکت نبودند و با ویلچر و عصا به داخل شعبه هدایت می شدند چشمگیر بود.

پیرمردی که بسیار سخت با عصا حرکت می کرد و حتی قادر به شنیدن بعضی از صحبت ها نبود می گفت می خواهم رای بدهم تا نماینده ها بتوانند در مجلس کاری کنند که جوانها زندگی راحت تری داشته باشند.

بر اساس این گزارش در باشگاه مسجد قدس نیز جمعیت زیادی از مردم به چشم می خورند که به همراه خانواده حضور پیدا کرده اند و اغلب فهرست هایی در دست دارند که به صورت گروهی از روی فهرست های جبهه ها و احزاب مختلف کاندیداهای موردنظر خود را بر روی برگه ها می نویسند.