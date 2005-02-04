  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۷:۰۲

مسابقات جام جهاني كشتي فرنگي - تهران

كشتي گيران كوبايي با يك باخت به پيروزي رسيدند

تيم ملي كشتي فرنگي كوبا دراولين دور روز نخست مسابقات به مصاف اواكراين رفت ودر مقابل ازدست دادن 8 امتياز 16 امتياز بدست آورد و پيروز ميدان شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" كوبايي ها دراين مسابقه ودروزن 96 كيلوگرم شكست خوردند. اسامي كشتي گيران كوبا اول آمده است، نتايج رويارويي دوتيم به شرح زيراست:

نتايج انفرادي:
55 كيلوگرم: لازاروريواس 5 بر صفر ويمييتروخاركو را مغلوب كرد.
60 كيلوگرم: روبرتو مونسون  8 برصفربر والدي وارونكين فائق آمد.
66 كيلوگرم: الاين ميليان 3 بريك بر الكسي مازورا ازپيش روبرداشت.
74 كيلوگرم: اودليس هربرو6 بر5 واسيل راچينا را شكست داد.
84 كيلوگرم: لوييس مندوز 7 برصفرسرگئي روتنكو را مغلوب كرد.
96 كيلوگرم: الاين يواس صفر1 برصفرازمخايئلونيكولايف شكست خورد.
120 كيلوگرم: ميخاييل لوپز1 برصفر برديويد سالاوزه چيره شد.

کد مطلب 154871

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها