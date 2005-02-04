كشتي گيران كوبايي با يك باخت به پيروزي رسيدند

به گزارش خبرنگار" مهر" كوبايي ها دراين مسابقه ودروزن 96 كيلوگرم شكست خوردند. اسامي كشتي گيران كوبا اول آمده است، نتايج رويارويي دوتيم به شرح زيراست:
نتايج انفرادي:
55 كيلوگرم: لازاروريواس 5 بر صفر ويمييتروخاركو را مغلوب كرد.
60 كيلوگرم: روبرتو مونسون 8 برصفربر والدي وارونكين فائق آمد.
66 كيلوگرم: الاين ميليان 3 بريك بر الكسي مازورا ازپيش روبرداشت.
74 كيلوگرم: اودليس هربرو6 بر5 واسيل راچينا را شكست داد.
84 كيلوگرم: لوييس مندوز 7 برصفرسرگئي روتنكو را مغلوب كرد.
96 كيلوگرم: الاين يواس صفر1 برصفرازمخايئلونيكولايف شكست خورد.
120 كيلوگرم: ميخاييل لوپز1 برصفر برديويد سالاوزه چيره شد.
نظر شما