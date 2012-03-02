استاندار مازندران از ستاد انتخابات استان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ضمن بازدید از ستاد انتخابات استان، به خبرنگاران حاضر در ستاد و اعضای کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات مازندران خدا قوت گفت.

وی در سخنان کوتاهی با اشاره به اینکه روزهای مردم متعلق به انقلاب بوده و مردم در دوازدهم اسفند با حضور در پای صندوق های رای، بار دیگر بر اقتدار ایران اسلامی خواهند افزود.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه روز 12 اسفند، نمایش حضور مردم در تعیین سرنوشت است، تصریح کرد: امروز مردم با حضوری آگاهانه، سیلی محکمی به دهان یاوه گویان خواهند زد.



طاهایی با بیان اینکه 75 کاندیدا برای تصاحب 12 کرسی بهارستان نهم در 9 حوزه انتخابیه با یکدیگر رقابت می کنند، یادآور شد: انتخابات مجلس نهم به مانور زیبایی از همدلی و حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای تبدیل خواهد شد.

به گزارش مهر، استاندار مازندران تا دقایقی دیگر ضمن حضور در مزار شهدای ساری و شرکت در نمازجمعه مرکز استان، از حوزه های انتخابیه شهرستان بهشهر دیدن خواهد کرد.