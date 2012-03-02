جلسه دوم دادگاه پرونده فساد مالی قبل از عید

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 11 صبح امروز حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با حضور در مسجد الجواد(ع) همانند سایر شهروندان در صفوف رای دهندگان قرار گرفت.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تاریخ بعدی دادگاه اختلاس گفت: به احتمال قوی دومین جلسه دادگاه قبل از سال جدید برگزار می شود.



سخنگوی قوه قضائیه در مورد اظهارات وکیل متهمان در جلسه دادگاه مبنی بر مطالعه نکردن کیفرخواست و پرونده گفت: این صحبت صحیح نیست زیرا وکیل باید برای پرونده وقت می گذاشت شاید این وقت یک ساعت باشد یا پنج ساعت ولی حضور وکیل در پرونده مانعی نداشت.

وی در پاسخ به اینکه چرا برخی از متهمان مانند مدیرعامل سابق بانک صادرات در دادگاه حاضر نبودند، گفت: قرار مجرمیت مدیرعامل سابق بانک صادرات صادر شده است و وی نیز جزو صد نفر از متهمان است و در دادگاه حاضر خواهد شد. البته در میان این 32 متهم، متهمانی هستند که اتهامات دیگری هم دارند که به آنها رسیدگی می شود.



محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه رئیس قوه قضائیه قبل از دادگاه اعلام کرده بود که 5 نفر از متهمان مفسد فی الارض هستند، گفت: این برداشت غلط رسانه ها بود زیرا آیت الله آملی لاریجانی گفته بود آنچه در کیفرخواست دادستان وجود دارد بر اساس ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده 4 قانون ارتشاع و کلاهبرداری 5 نفر شامل حکم مفسد فی الارض می شوند.