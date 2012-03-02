  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

محسنی اژه‌ای در گفتگو با مهر:

جلسه دوم دادگاه پرونده فساد مالی قبل از عید

جلسه دوم دادگاه پرونده فساد مالی قبل از عید

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه دومین جلسه اختلاس سه هزار میلیاردی قبل از عید برگزار می‌شود گفت: در پرونده اختلاس اشکالاتی وجود داشت که در حال تکمیل شدن و رفع نقص است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 11 صبح امروز حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با حضور در مسجد الجواد(ع) همانند سایر شهروندان در صفوف رای دهندگان قرار گرفت.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تاریخ بعدی دادگاه اختلاس گفت: به احتمال قوی دومین جلسه دادگاه قبل از سال جدید برگزار می شود.
 
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اظهارات وکیل متهمان در جلسه دادگاه مبنی بر مطالعه نکردن کیفرخواست و پرونده  گفت: این صحبت صحیح نیست زیرا وکیل باید برای پرونده وقت می گذاشت شاید این وقت یک ساعت باشد یا پنج ساعت ولی حضور وکیل در پرونده مانعی نداشت. 

وی در پاسخ به اینکه چرا برخی از متهمان مانند مدیرعامل سابق بانک صادرات در دادگاه حاضر نبودند، گفت: قرار مجرمیت مدیرعامل سابق بانک صادرات صادر شده است و وی نیز جزو صد نفر از متهمان است و در دادگاه حاضر خواهد شد. البته در میان این 32 متهم، متهمانی هستند که اتهامات دیگری هم دارند که به  آنها رسیدگی می شود.
 
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه رئیس قوه قضائیه قبل از دادگاه اعلام کرده بود که 5 نفر از متهمان مفسد فی الارض هستند، گفت: این برداشت غلط رسانه ها بود زیرا آیت الله آملی لاریجانی گفته بود آنچه در کیفرخواست دادستان وجود دارد بر اساس ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده 4 قانون ارتشاع و کلاهبرداری 5 نفر شامل حکم مفسد فی الارض می شوند. 

کد مطلب 1548713

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه