استاندار هرمزگان رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی صبح جمعه در اولین ساعات رای گیری با حضور در جزیره بوموسی رای خود را به صندوق انداخت و از شعب اخذ رای و میزان مشارکت مردم بازدید کرد.

استاندار هرمزگان، حضور مردم ابوموسی در انتخابات را دیدنی و نمودی از لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب عنوان کرد.

وی اضافه کرد: امروز از همان ساعات آغازین، می توان جلوه های بسیار زیبا و فراموش نشدنی ای از مشارکت بی سابقه مردم ابوموسی را مشاهده کرد.

عزیزی گفت: انتظار هم همین بود که مردم استان هرمزگان رکورد دار این حضور باشند که بازدید از ابوموسی نمونه ای از این حضور حداکثری است.

عزیزی بیان داشت: انتظار داریم مردم ولایتمدار هرمزگان در ساعات اولیه ی رای گیری حاضر شوند و این حرکت را به ساعات انتهایی موکول نکنند.

استاندار هرمزگان از عوامل اجرا کننده انتخابات در جزیره ابوموسی قدردانی کرد.