دشمن برای تضعیف انتخابات با استراتژی خاصی به میدان آمده است

حجت الاسلام علی شکری که برای واریز رای به مسجد امام رضا(ع) شاهرود مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه دشمنان ایران طی 33 سال تا توانستند علیه آرمان ها و اندیشه های والای مردم ایران اقدام کردند و یکی از اصلی ترین اهداف آنها زیر سوال بردن اصل ولایت مطلقه فقیه و دیگری حضور مردم در پای این صندوق های رای است.

وی انتخاب اصلح و حضور حد اکثری امروز مردم در پای صندوق های رای انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی را اولویت برنامه نظام در سالجاری ذکر کرد و از مردم بصیر استان سمنان خواست تا با انتخاب افراد شجاع، مقتدر، توانمند وپیرو ولایت برای بار دیگر جواب دشمنی های استکبار جهانی در راس آنها انگلیس، آمریکا و اسرائیل را بدهند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به الگوپذیری دنیای اسلام از ایران بزرگ به عنوان یک کشور مقتدر اشاره و تصریح کرد: دشمنان تلاش فراوان کردند تا عظمت و اقتدار ایران را در جهان کم رنگ کنند.

شکری به مهم ترین برکات حضور مردم در صحنه ایران اسلامی اشاره و اظهار داشت: خنثی شدن توطئه های بیگانگان و اقتدار آفرینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی از مهمترین دستاوردهای حضور مردم در انتخابات است.

وی در پایان تصریح کرد: دشمنان نظاره گر باشند که مردم بزرگ ایران همانند دوره های قبل با صفوف به هم فشرده در این امتحان بزرگ شرکت کردند.