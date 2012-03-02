انتخابات در جمهوری اسلامی امید آزادگان دنیاست

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون چشم همه جهانیان به ایران اسلامی و انتخابات آن دوخته شده و شکوه و عظمت نظام در این روز در معرض قضاوت همگان است.

وی گفت: حضور آگاهانه و صف های طولانی مردم برای شرکت در انتخابات دوباره به دشمنان نشان داد مردم از آرمان های خود عقب ننشسته اند و استوار در جهت نیل به اهداف عالیه نظام در حرکت هستند.

وی اظهار کرد: شرکت در انتخابات یک تکلیف است و تمامی مردم برای انتخاب فرد اصلح که بتواند آینده جامعه و کشورش را تضمین کند، به پای صندوق های رای رفته اند.

امام جمعه خمین حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در خمین را نقطه عطفی در تاریخ شهر آفتاب ایران زمین، خمینی کبیر دانست و اضافه کرد: مردم بابصیرت خمین همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس با شناخت توطئه های دشمنان، یک هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند، امروز نیز با همان شناخت در مقابل چشم رسانه ها، به دشمنان حضور حداکثری را یاد می دهند.

وی گفت: این حضور آگاهانه، خاری در چشم دشمنان و نوری در دل تمامی مسلمانان و آزادمردانی است که با بیداری خود، مشت محکمی بر دهان استکبار زده اند.

شهرستان خمین 110 هزار نفر جمعیت دارد و یک نماینده به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند.