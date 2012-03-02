600 نفر بر انتخابات در آق قلا نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر روز جمعه در حاشیه ستاد انتخابات شهرستان افزود: همزمان با سراسر کشور ، اخذ رای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز جمعه 12 اسفند ماه از ساعت 8 صبح با استقرار88 صندوق ثابت و سیار با همکاری هزار و 600 نفر عوامل اجرایی ، بازرسی و نظارت رسما در شهرستان آق قلا آغاز شد.

فرماندار آق قلا گفت: 29 صندوق شهری و 59 صندوق روستایی جهت اخذ آرای مردم شریف شهرستان پیش بینی شده است که شامل 85 صندوق ثابت و 3 صندوق سیار می باشد.



رئیس ستاد انتخابات آق قلا اضافه کرد: براساس قانون، مدت زمان اخذ رای برای انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 ساعت پیش بینی شده است.



وی افزود: به استناد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وزیر کشور حسب درخواست فرمانداران می تواند مدت زمان رای گیری را افزایش دهد.

کر با بیان اینکه مردم برای شرکت در انتخابات باید اصل شناسنامه و کارت ملی را به همراه داشته باشند، از مردم انقلابی و همیشه در صحنه خواست که در ساعتهای اولیه صبح روز جمعه 12 اسفند با حضور در پای صندوقهای رای آراء خود را به صندوق بیاندازند و حضور در پای صندوقهای اخذ رای را به ساعات پایانی انتخابات موکول نکنند.