امام جمعه مشهد رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی مقارن با ساعت 10 و 45 دقیقه صبح امروز جمعه با حضور در میان مردم که در خیابان امام رضا (ع) رای می دادند رای خود را به صندوق انداخت.

وی در گفتگو با خبرنگاران ضمن تقدیر از احساس مسئولیت مردم حضور مردم در لحظات اول صبح در پای صندوق ها را ستود و یادآور شد مردم ما در همه شرایط پای انقلاب هستند و از دست آوردهای نظام دفاع می کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: انتخابات مجلس در واقع تعیین افرادی است که در حوزه قانون گزاری باید حافظ اسلام و نظام ولایی و رفاه و امنیت مردم باشند.

وی تاکید کرد: مردم با گوش دادن به سخنان رهبر معظم انقلاب مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهند زد.

وی گفت: قطعا آنچه در حال حاضر پای صندوق ها دیده می شود برای دشمن تلخ خواهد بود.