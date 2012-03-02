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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

فیض در گفتگو با مهر :

حضور مردم در پای صندوق های رای دارای اهمیت بسیار است

حضور مردم در پای صندوق های رای دارای اهمیت بسیار است

سمنان-خبرگزاری مهر: دبیر کانون نخبگان استان سمنان گفت: حضور مردم در پای صندوق های رای بسیار اهمیت دارد.

داوود فیض در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه انتخابات در ایران دارای دومفهوم است، افزود: ما با رای خودمان هم نماینده را انتخابکرده و هم نظام را تایید می کنیم.

وی بابیان اینکه نخبگان در همه صحنه ها حضور دارند اظهار داشت: برنامه هایی مانند مناظره که در دانشگاه سمنان  قبل از انتخابات انجام شد نشان از شورونشاط نخبگان ،دانشگاهیان و فرهیختگان بود.

دبیر کانون نخبگان استان سمنان با اشاره به اینکه، امروز تحولات کشور از طرف دو جبهه زیر ذره‌بین قرار دارد، گفت: یکی جبهه دوستان نظام و دیگری دشمنان زخم خورده اسلام هستند که تحولات ایران را رصد می‌کنند.

فیض تصریح کرد: حضور گسترده مردم در انتخابات ضربه ای به دشمنان  خواهد بود.

دبیر کانون نخبگان استان سمنان، گفت: همیشه رای دادن یک خاطره است.

کد مطلب 1548727

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