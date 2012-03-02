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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

سردار کشوری:

وظیفه هر ایرانی حضور پرشور در پای صندوقهای رای است

وظیفه هر ایرانی حضور پرشور در پای صندوقهای رای است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: هر ایرانی وظیفه دارد که حضوری پرشور در پای صندوقهای رای داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم کشوری صبح جمعه در هنگام رای دادن در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت انتخابات این دوره گفت: با توجه به تبلیغات منفی و سوء دشمنان انتخابات این دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سردار کشوری تاکید کرد: نیروی انتظامی استان کرمانشاه تمام زمینه های لازم برای برگزاری انتخاباتی آرام و راحت را برای شهروندان کرمانشاهی در این روز مهیا کرده است.

وی در پایان گفت: نیروی های انتظامی استان کرمانشاه تا پایان زمان رای گیری در شعبه های اخذ رای برای استقرار امنیت مستقر هستند.

کد مطلب 1548728

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