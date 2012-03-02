حضور در انتخابات نشانگر اقتدار و پایداری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مجسن مجتهد شبستری روز جمعه با حضور در مسجد انگجی تبریز و انداختن رای خود در صندوق گفت: مردم ایران با اگاهی و فهم بالای خود و بنا به فرموده امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری با اطلاع کامل از وظیفه خود از اسلام و انقلاب اسلامی پشتیبانی می کنند.

وی افزود: امسال در سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی با حضور پر رنگ مردم در صحنه های مختلف انقلاب نظیر 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند پایداری ملت ایران بار دیگر به رخ جهانیان کشیده شد.

امام جمعه تبریز اظهار داشت: حضور با شکوه مردم نشانگر وفاداری آنان و انتخاب مجلسی ولایی و پایبند به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی است.

آیت الله شبستری تاکید کرد: حضور مردم در انتخابات موجب یاس و نامیدی دشمنان اسلام است و امید را به ملت های بیدار منطقه و جهان هدیه می کند.

وی دلیل اصلی حضور مردم در انتخابات را پایبندی به خون شهدایی دانست که در راه اسلام و کشورشان جانفشانی کرده اندو بر همین اساس تا آخر پای این انقلاب ایستاده اند.