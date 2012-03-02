مشارکت مردم بروجرد در انتخابات از 60 درصد فراتر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین در حاشیه انداختن رای خود به صندوق در شعبه شماره 3 بروجرد در جمع خبرنگاران شهرستان اظهار داشت: امروز رای گیری در بروجرد در ساعت مقرر آغاز شده و تاکنون هیچ گونه مشکلی از شعب اخذ رای ما گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه مردم با شور و نشاط در انتخابات حضور پیدا کرده اند، افزود: به رغم اینکه هوای شهرستان سرد و نیمه بارانی است باز مردم مشتاقانه در شعب اخذ رای حضور پیدا کرده اند و امید می رود انتخابات پرشور و با نشاطی را داشته باشیم.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد همچنین با تاکید بر اینکه فضای انتخاباتی این شهرستان آرام و مطلوب است، تصریح کرد: با تمام امکانات آمادگی داریم که از آراء مردم صیانت کنیم.

معین ادامه داد: پیش بینی شده است که در حوزه انتخابیه شهرستان بروجرد بیش از 60 درصد مردم رای بدهند اما با این حضور مردم در ساعات اولیه، احتمالا درصد مشارکت مردم افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: تعداد 230 هزار تعرفه در شعب اخذ رای در سطح شهرستان بروجرد توزیع شده است.