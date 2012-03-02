نشستن زیاد شما را می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "جیمز لوین" در مطالعه ای جدید در شرکتی کوچک در مینیاپلیس 30 میز کار را به گونه ای تغییر دادند که کارمندان می توانستند در حین کار هم بنشینند و هم بایستند. لوین خود سالها در حین کار کردن بر روی تردمیل راه می رفته است.

لوین در گزارش مطالعه جدید خود نوشته است که محققان نشستن طولانی مدت را با بیماری های مختلف و مرگهای زودهنگام به خاطر بیماری های قلبی عروقی مرتبط می دانند. در یکی از این مطالعات شخص شد احتمال مرگ افراد بزرگسالی که بیش از چهار ساعت در مقابل تلویزیون می نشینند، در اثر نارسایی های قلبی عروقی به نسبت بزرگسالانی که کمتر از دو ساعت در برابر تلویزیون می نشینند 80 درصد خواهد بود.

بر اساس گزارش تلگراف، این خطر مستقل از دیگر خطرات مرگ آوری مانند سیگار کشیدن یا رژیم نامناسب غذایی است. به گفته لوین، راه حل این تهدید جدی ایستادن است، زیرا در هنگام ایستادن سه برابر نشستن کالری مصرف می شود و فعالیتهای ماهیچه ای که با ایستادن درگیر هستند منجر به سوختن انرژی بیشتری خواهند شد. مطالعه ای دیگر نشان داده است که قند خون با کاهش پیدا کردن فعالیت رو به افزایش می گذارد.