مشارکت مردم در انتخابات لبیک به فرمان رهبری است

گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهری در حاشیه انداختن رای خود به صندوق در شعبه شماره 3 بروجرد در جمع خبرنگاران شهرستان اظهار داشت: امروز همه در پای صندوقهای رای حاضر می شوند و این آراء در واقع یک برگ زرینی در کارنامه نظام و جمهوری اسلامی خواهد بود.

وی افزود: هر رای مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تیری به چشم دشمن بوده و توطئه های آنها را خنثی خواهد کرد.

رئیس دادگستری شهرستان بروجرد با تاکید بر اینکه چشم جهانیان به انتخابات ایران دوخته شده است، افزود: بار دیگر حضور حماسی مردم بیرق و پرچم جمهوری اسلامی را در کشور و سراسر دنیا به احتزاز در می آورد.

طاهری تصریح کرد: حضور باشکوه مردم در انتخابات یک لبیک به رهبری و زمینه ساز شادی روح شهدای نظام و امام راحل است.

وی ادامه داد: امروز هم در همان ساعات اولیه رای گیری رهبر فرزانه انقلاب در پای صندوق رای حاضر شدند و رای خودشان را به صندوق انداختند و مردم نیز به تاسی از رهبری همان ساعات اولیه در شعب اخذ رای حضور یافتند و حضور پرشور را رقم زدند.