به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 17 خود اعلام کرد: همانگونه که مسئولان شعب ثبت نام و اخذ رای آگاهی دارند، در شناسنامه های موجود، صفحه چهارم یا آخر اختصاص به انتخابات دارد که دارای 30 خانه است لذا باید مهر انتخابات در اولین مربع سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات زده شود.

در این اطلاعیه آمده است: ضمنا چنانچه صفحه مزبور کاملا پر شده باشد مهر انتخابات در قسمت مناسبی از صفحه توضیحات ضرب می گردد. توجه نمایید که کارتهای منضم به شناسنامه که مخصوص ضرب مهرهای اضطراری است هیچگونه ارتباطی به انتخابات ندارد و به هیچ عنوان نباید در این امر از آن استفاده شود.