  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

اطلاعیه شماره 17 انتخابات/

توضیح وزارت کشور درباره مهر انتخابات در شناسنامه‌‌ها

توضیح وزارت کشور درباره مهر انتخابات در شناسنامه‌‌ها

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای تاکید کرد: مهر انتخابات باید در اولین مربع خالی سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات که در شناسنامه قرار دارد زده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 17 خود اعلام کرد: همانگونه که مسئولان شعب ثبت نام و اخذ رای آگاهی دارند، در شناسنامه های موجود، صفحه چهارم یا آخر اختصاص به انتخابات دارد که دارای 30 خانه است لذا باید مهر انتخابات در اولین مربع سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات زده شود.

در این اطلاعیه آمده است: ضمنا چنانچه صفحه مزبور کاملا پر شده باشد مهر انتخابات در قسمت مناسبی از صفحه توضیحات ضرب می گردد. توجه نمایید که کارتهای منضم به شناسنامه که مخصوص ضرب مهرهای اضطراری است هیچگونه ارتباطی به انتخابات ندارد و به هیچ عنوان نباید در این امر از آن استفاده شود.

کد مطلب 1548739

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها