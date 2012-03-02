12 اسفند برای دشمنان نظام روز سختی است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله اسد الله ایمانی پیش از ظهر جمعه در حاشیه حضور در پای صندوق رای در جمع خبرنگاران گفت: برای چندمین بار است که دشمنان نظام و انقلاب طی دو سال گذشته از مردم ایران سیلی خورده اند.

وی ادامه داد: حضور پر رنگ مردم شیراز در صحن شاهچراغ(ع) در این ساعات اولیه نشان از حضور گسترده مردم در شعبه های دیگر دارد که این حرکت جای خوشحالی است.

نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به اینکه مردم همیشه برای انجام تکلیف آماده هستند، تاکید کرد: حضور در انتخابات یک تکلیف است و مردم به آن به عنوان یک واجب نگاه می کنند.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: ایران کشوری مستقل است و این حضور و یکپارچگی نشان همین استقلال است.

امام جمعه شیراز یادآور شد: روز جمعه 12 اسفند ماه از جمله روزهای پیروزی ملت ایران است.