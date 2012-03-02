شهردار لندن باید مثل من دوست اسرائیل باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، "جرج آزبورن" که در جلسه ای در لندن صحبت می کرد، ضمن حمایت از "بوریس جانسون" در برابر "کن لیوینگستون" شهردار سابق [یکی از حامیان سرسخت فلسطین] گفت: شهردار آینده لندن باید دوست اسرائیل و نسبت به تامین منافع اسرائیل در این شهر متعهد باشد.

وی گفت: بوریس [جانسون] پیشتر ثابت کرده که مثل من دوستی دیرینه با اسرائیل دارد.

آزبورن افزود: دولت انگلیس متعهد به حمایت از مقام های اسرائیل است.

اظهارت وی در واقع مخالفت با احکامی است که مانع از ورود برخی مقام های اسرائیلی به انگلیس و لندن می شود.

بر اساس احکام دادگاهها برخی از مقام های اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در صورت ورود به انگیس و لندن دستگیر خواهند شد.

آزبورن افزود: دولت ائتلافی ما می خواهد اطمینان بدهد که مقام ها و وزرای اسرائیلی می توانند آزادانه و بدون ترس از تلاش‌ها و احکامی با انگیزه های سیاسی که به دنبال دستگیری آنهاست وارد این کشور شوند.