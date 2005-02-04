جريان صدر خواستار زمان بندي شدن عقب نشيني نظاميان آمريكايي از عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شيخ هاشم ابورغيف در خطبه هاي نماز جمعه مسجد كوفه سخن مي گفت .



نماز جمعه براي اولين پس از حوادث نجف در آگوست گذشته پس از موافقت استانداري نجف و موافقت مرجعيت شيعه و ديوان وقف شيعه ودفتر مقتدي صدر برگزار شد.



شيخ ابورغيف كه بنام مقتدي صدر سخن مي گفت پيام وي را قرائت كرد كه در آن آمده است : من از همه نيروهاي سياسي و مذهبي كه مردم را به شركت در انتخابات تشويق كردند و در برگزاري آن نيز مشاركت كردند مي خواهم بيانيه رسمي صادر كنند ودر آن خواستار جدول زمان بندي شده براي خروج نظاميان اشغالگر از عراق شوند.



مقتدي صدردر نامه خود افزود: از خداوند مي خواهم كه اين هياهويي كه انتخابات نام گرفت اقدامي براي جنگ طائفه اي در عراق نباشد من خودم درانتخابات شركت نكردم اما كسي را از شركت در آن منع نكردم تا از حوزه تبعيت از مرجعيت خارج نشوم كما اينكه من براي برگزاري آن تلاش نكردم تا از غرب كافر تبعيت نكرده باشم و در دام طرح ها و نقشه هايش گرفتار نشوم غرب نسبت به برگزاري انتخابات در عراق به خود مباهات مي كند.



هاتف المهدي مسئول امنيتي در ديوان وقف شيعه گفت : برگزاري نماز جمعه در مسجد كوفه براساس توافق بدست آمده ميان دفتر استانداري نجف، دفتر آيت الله سيستاني ، دفتر صدر و دفتر وقف شيعه صورت گرفت.



پيش از حوادث نجف مقتدي صدر عادت داشت تا از اين مسجد خطبه هاي حماسي ايراد كند و در آن خواهان خروج اشغالگران از عراق شود .