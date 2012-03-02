تجمیع آرا در مازندران الکترونیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر قربانی روز جمعه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات مازندران اظهار داشت: نرم افزار استعلام شماره ملی و ارسال فرم نتیجه شمارش، به منظور بررسی اعتبار شماره ملی رای دهنده در شعب اخذ رای و ارسال نتیجه قرائت و شمارش آرای شعبه بصورت الکترونیکی و منطبق بر قانون و دستورالعمل های اجرایی در کلیه شعب اخذ رای استان راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: پس از ورود اطلاعات شماره ملی یا سری سریال شناسنامه و تاریخ تولد، نرم افزار ابتدا هویت و عدم رای تکراری را در بانک اطلاعاتی محلی موجود در شعبه بررسی کرده و نتیجه را به کاربر نمایش می دهد و سپس اطلاعات وارد شده را به مرکز ارسال می کند.

قربانی گفت: پس از دریافت اطلاعات که در همان لحظه انجام می شود نتیجه دریافتی از مرکز را به کاربرنمایش می دهد.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات مازندران بیان داشت: نرم افزار به طور اتوماتیک وسایل ارتباطی را کنترل می کند و با هرکدام که امکان داشته باشد ارتباط را برقرار می کند بدون اینکه کاربران از نظر نرم افزاری کاری را انجام بدهند.

قربانی اعلام کرد: این استان از لحاظ برقراری ارتباط با سرور مرکز مستقر در وزارت کشور از طریق پروتکل USSD و Dialup مشکلی ندارد.

وی بیان داشت: در صورتی که سیستم موجود در مرکز به سیستم شعبه به هر دلیلی پاسخ ندهد یا اگر وسایل ارتباطی موجود در شعبه دچار مشکل شود در حالت Offline امکان ادامه و ثبت اطلاعات رای دهنده در سیستم وجود دارد به محض حل مشکل، برنامه به صورت اتوماتیک اطلاعات را به مرکز ارسال می کند.

مازندران بیش از دو میلیون رای دهنده دارد.