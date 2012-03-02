به گزارش خبرنگار مهر، هیات داوران ششمین جشنواره قند پارسی در بیانیه خود، علاوه بر اعلام نام داوران، آینده شرکت‌کنندگان را بسیار امیدبخش و درخشان خواند.

در این بیانیه آمده است: پیش از اعلام فراخوان ششمین جشنواره ادبی قند پارسی، 105 شاعر از گستره زبان و ادب فارسی با 300 قطعه شعر آزاد و 160 قطعه شعر سنتی در جشنواره شرکت کردند. در بخش داستان نیز 31 داستان‌نویس، 75 اثر به دبیرخانه فرستادند. از این میان، 72 شاعر و 22 داستان نویس، به دور نهایی داوری راه یافتند.

در این دوره مصطفی محدثی خراسانی از ایران، قنبر علی تابش و محمدکاظم کاظمی از افغانستان، داوری بخش شعر و محمدرضا گودرزی از ایران، سید ابوطالب مظفری و تینا محمد حسینی از افغانستان نیز داوران بخش داستان بودند.

در جشنواره ششم قند پارسی شاعران و نویسندگان از شهرهایی مانند کابل، بلخ، غزنی، بامیان، تخار، هرات، شیراز، اصفهان، قم، تهران، کاشان، مشهد، تبریز، سمنان، خوزستان و گرگان حضور داشتند که از آن میان، حوزه ادبی مشهد با 24 شرکت کننده در بخش شعر و 7 شرکت کننده در بخش داستان، حضوری پررنگ داشت و پس از مشهد حوزه‌های ادبی تهران، کابل، قم و بلخ در مقام‌های بعدی قرار دارند. شایسته یادآوری است که 5 نفر از شاعران مقیم کشورهای خارج از قلمرو زبان پارسی نیز در جشنواره ششم شرکت کرده‌اند.

داوران بخش شعر جشنواره، سطح کیفی آثار را نزدیک به هم ارزیابی کدند و روند رو به رشد شعر جوان افغانستان و توانمندی آنان در استفاده از تمام ظرفیت‌های شعر نو و سنتی را قابل قبول و حتی ستودنی می‌دانند.

داوران بخش داستان نیز از دیدگاهی کلی درباره اثرهای رسیده داستان‌ها را مقبول و روند ادبیات داستانی افغانستان را رو به رشد دانستند. در جشنواره ششم نام‌هایی تازه و خوش آتیه دیده می‌شوند و داستان‌هایشان نیز نشان می‌دهد که اگر با پشتکار کافی و شور بسنده، به نوشتن ادامه دهند، آینده درخشانی در انتظارشان است.