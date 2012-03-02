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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

آیت الله مهدوی:

چشم ملتهای انقلابی به حضور حداکثری ایرانیان در انتخابات است

چشم ملتهای انقلابی به حضور حداکثری ایرانیان در انتخابات است

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تمامی ملتهای انقلابی به حضور حداکثری ملت ایران در انتخابات و در پای صندوق‌های رأی چشم دوخته‌اند و حضور این ملت دلگرمی آنها را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ابوالحسن مهدوی دقایقی پیش در کنار صندوق سیار 454 در میدان امام (ره) اظهار داشت: شرکت در انتخابات به عنوان یکی از واجبات شرعی تلقی می‌شود و علاوه بر آن یکی از مهم‌ترین وظایف ملی نیز تلقی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مردم باید هر چه سریع‌تر به به این وظیفه ملی و دینی خود عمل کنند، ادامه داد: قرآن کریم به پیشی گرفتن در کار خیر و نیکو همواره تأکید کرده و اصفهانیها همواره سبقت در وظیفه دینی و ملی خود را ثابت کرده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مردم با حضور خود در پای صندوق‌های اخذ رأی حماسه‌آفرینی می‌کنند، تاکید کرد: ملت ایران باید در این دوره از انتخابات نیز به صورت گسترده حاضر شوند و همانند تمامی دوره‌های قبلی دفاع خود را از نظام و انقلاب نشان بدهند.

وی با اشاره به پیامهای حضور مردم در انتخابات برای دوستان و دشمنان نظام و انقلاب افزود: تمامی ملتهای انقلابی به حضور حداکثری ملت ایران در انتخابات و در پای صندوق‌های رأی چشم دوخته‌اند و حضور این ملت دلگرمی آنها را به همراه دارد.
 

کد مطلب 1548753

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