به گزارش خبرنگار مهر از زاهدان، جلیل سالاری در جمع خبرنگاران درباره اظهار نظر اخیر برخی از جایگاهداران سوخت برای توقف عرضه بنزین آزاد از 15 اسفند ماه سالجاری، گفت: تا اطلاع ثانوی عرضه بنزین آزاد در تمامی دو هزار و 850 باب جایگاه سوخت کشور ادامه می یابد و توقف عرضه بنزین آزاد صحت ندارد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اجرای نظام جدید حق العمل کاری برای فروش بنزین در جایگاههای سوخت از سال 1391، تصریح کرد: هم اکنون نرخ کارمزد فروش بنزین به طور سالانه تعیین و مطابق با مصوبات دولت به جایگاه داران سوخت پرداخت می شود.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر یکی از دلایل تاخیر در پرداخت کارمزد بنزین برخی از جایگاهداران سوخت را مشکلات کمبود نقدینگی عنوان کرد و افزود: هم اکنون این مشکلات مالی به طور کامل مرتفع شده است.

وی با اشاره به آغاز پرداخت کارمزد معوق برخی از جایگاه داران سوخت، اظهار داشت: حذف کارمزد فروش بنزین آزاد به هیچ وجه صحت ندارد.

سالاری همچنین با یادآوری اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه 11 میلیون لیتر بنزین با نرخ 700 تومانی در جایگاه های سوخت سراسر کشور عرضه می شود، تاکید کرد: همچنین هم اکنون حدود 44 میلیون لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومانی در جایگاهها توسط مردم خریداری می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین درباره تغییرات جدید در قیمت و سهمیه های جدید فروش بنزین در سال 1391، توضیح داد: تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت و تغییر در سهمیه های جدید بنزین اعمال نشده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه هرگونه تغییرات جدید در قیمت و سهمیه بنزین خودروها توسط ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام خواهد شد، تبیین کرد: در شرایط فعلی موجودی ذخیره بنزین و گازوئیل انبارهای نفت در شرایط مطلوبی قرار دارد و مشکلی در تامین سوخت مورد نیاز بخشهای مختلف کشور وجود ندارد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش نفتی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تراز تولید و مصرف تمامی فرآورده های نفتی کشور مثبت شده است، گفت: بر این اساس صادرات سوخت مایع به تمامی کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفته است.



وی با اشاره به برنامه ریزی برای اتصال انبار نفت بندرعباس به زاهدان و سپس بندر چابهار، تاکید کرد: بر این اساس امکان صادرات فرآورده های نفتی به طور مستقیم از مسیر ریلی به پاکستان وجود دارد.