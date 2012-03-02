دشمن سیلی محکمی از مردم و ملت ایران می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ رضا محمدسلیمانی صبح جمعه با حضور در شعبه32 بخش مرکزی شهرکرد رای خود را به صندوق انداخت.

وی در حاشیه حضوردراین شعبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتماد بخشی در بین تمام اقشار مردم یکی از ابعاد حضور مردم در انتخابات است.

فرمانده سپاه چهار محال و بختیاری با اشاره به وضعیت حساس کشور، گفت: در حال حاضر باید شرایطی را برای قوام و توانمندی نظام جمهوری اسلامی به وجود آوریم.

وی تاکید کرد: حضور چشمگیر مردم در انتخابات در این استان و کل کشور، مشت محکمی بر دهان یابه گویان داخلی و خارجی است.

سلیمانی بیان داشت: حضور حداکثری در انتخابات نشانه قدرت والای ملت ایران است.

وی تاکید کرد: دشمن سعی دارد حضور مردم را با تبلیغات به حضور حداقلی تبدیل کند، اما در ساعت اولیه صبح شاهد حضور پر شور مردم در این استان بوده ایم و این نشان از آن دارد دشمن سیلی محکمی از مردم و ملت ایران امروز می خورد.