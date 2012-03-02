رسانه مصری: اصلاح طلبان نزدیک به خاتمی در انتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الیوم السابع مصر با انتشار تصاویری از حضور مردم در اولین ساعات صبح امروز در انتخابات از جمله تصاویر حضور مقام معظم رهبری گزارش داد رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کردند انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور گسترده مردم برگزار شود.



بر اساس این گزارش، آیت الله خامنه ای مشارکت مردم در انتخابات را سیلی محکمی به چهره استکبار توصیف کردند.



بسیاری از واجدان شرایط رای دادن که تعداد آنها 48 میلیون و 200 هزار نفر است، دیدگاه واضحی از کسانی که با هم رقابت می کنند، ندارند.



در این گزارش آمده است : اختلافات اساسی در سیاست داخلی و اقتصادی نهفته است، زیرا سیاست خارجی در حوزه اختیارات دستگاه قانونگذاری نیست.



الیوم السابع نوشت : در این انتخابات، همچنین اصلاح طلبان نزدیک به محمد خاتمی رئیس جمهور سابق شرکت می کنند، این گروه خود را از آن دسته از اصلاح طلبانی که به نظام پشت کردند، جدا کرده اند، اما شانس بزرگی در این رقابت ندارند.