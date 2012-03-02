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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

فوتسال بانوان وحدت ساری میهمان آبادانی خود را شکست داد

فوتسال بانوان وحدت ساری میهمان آبادانی خود را شکست داد

ساری - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال بانوان وحدت ساری در اولین هفته از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور ، میهمان آبادانی خود را با شکست سنگین بدرقه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که شامگاه پنجشنبه در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری برگزار شد، شاگردان " شادی مهینی سرمربی تیم وحدت ساری موفق شدند صنعت نفت آبادان را با نتیجه 9 بر 2 شکست دهند.

نسترن مقیمی، سمانه  چه کندی، عاطفه عابدی، زهرا قلی زاده و مریم رحیمی ، زنندگان گلهای تیم وحدت در این مسابقه بودند.

تیم فوتسال وحدت ساری که در تعطیلات نیم فصل، برگزاری دو اردوی آماده سازی در ساری و بهشهر را در دستور کار قرار داده بود، با آمادگی کامل در این مسابقه حاضر شد و انگیزه فراوانی برای برتری در این دیدار از خود نشان داد.

تنها نماینده فوتسال مازندران در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، با این پیروزی 12 امتیازی شد و از انتهای جدول رده بندی لیگ برتر فاصله گرفت.

کد مطلب 1548764

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