فوتسال بانوان وحدت ساری میهمان آبادانی خود را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که شامگاه پنجشنبه در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری برگزار شد، شاگردان " شادی مهینی سرمربی تیم وحدت ساری موفق شدند صنعت نفت آبادان را با نتیجه 9 بر 2 شکست دهند.

نسترن مقیمی، سمانه چه کندی، عاطفه عابدی، زهرا قلی زاده و مریم رحیمی ، زنندگان گلهای تیم وحدت در این مسابقه بودند.

تیم فوتسال وحدت ساری که در تعطیلات نیم فصل، برگزاری دو اردوی آماده سازی در ساری و بهشهر را در دستور کار قرار داده بود، با آمادگی کامل در این مسابقه حاضر شد و انگیزه فراوانی برای برتری در این دیدار از خود نشان داد.

تنها نماینده فوتسال مازندران در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، با این پیروزی 12 امتیازی شد و از انتهای جدول رده بندی لیگ برتر فاصله گرفت.