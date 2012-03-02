شعبه های سیار در البرز به بیمارستانها و ندامتگاهها برده می شود

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان کرج 34 شعبه سیار شامل 16 شعبه درمناطق شهری و 18 شعبه در مناطق روستایی شهرستان فعال است.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز گفت: ‌ برای اخذ آرا در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان البرز 996 شعبه اخذ رای در استان فعال شده است.

وی افزود: با آغاز انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان 95 شعبه اخذ رای درسیار در مناطق شهری و روستایی استان فعال شد.



وی گفت: وی بیان داشت : 26 شعبه سیار در شهرستان ساوجبلاغ و 9 شعبه در شهرستان نظرآباد برای مناطق شهری و روستایی و 29 شعبه سیار در مناطق روستایی طالقان در نظر گرفته شده است.



رجبی یادآور شد: شعبه های سیار در مناطق شهری به منظور جمع آوری آرای شهروندان در بیمارستان ها ،‌ندامتگاه ها ،‌زندان ها، آسایشگاه سالمندان پیش بینی شده است ،‌چرا که انتخاب و حضور حق هر شهروند است.



وی گفت: با توجه به پراکندگی مناطق روستایی در استان شعب سیار برای اخذ رای در نظر گرفته شده است.



وی یادآور شد: اخذ رای در شعب سیار نیز همچون شعب ثابت به صورت مکانیزه انجام خواهد شد.



رجبی افزود: تمام فرآیندهای انتخاباتی از قبیل امنیت، تجهیز شعب انتخاباتی و هماهنگی اعضای ستاد اجرایی و بازرسی و انتظامی در استان انجام شده است.



رئیس ستاد انتخابات استان البرز گفت: امروز با حضور پر شور مردم در پای صندوق های رای یکبار دیگر به جهانیان اقتدار و عظمت ایران اسلامی را نشان خواهیم داد.