تخلف انتخاباتی در گلستان ثبت نشده است

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیچ مورد تخلفات شامل پخش تراکت و تبلیغ در حوزه های انتخابات استان شاهد نیستیم.
وی اظهار داشت: یک نشاط سیاسی خاصی در استان حاکم است و حضور مردم در پای صندوق های رای چمشگیر است.
وی به بازدیدش از چند شعبه اخذ رای در گرگان اشاره کرد و گفت: صف های طولانی در این حوزه برپا شده بود.
قناعت گفت: حضور مردم از ساعت اولیه رای دادن در پای صندوق رای پر شور بوده است.
استاندار گلستان گفت: رای گیری در حوزه های انتخابیه استان با امنیت و آرامش در حال انجام است.
هزار و 1190 شعبه اخذ رای در گلستان دایر است.
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