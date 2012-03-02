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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

قناعت در گفتگو با مهر:

تخلف انتخاباتی در گلستان ثبت نشده است

تخلف انتخاباتی در گلستان ثبت نشده است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: با گذشت چند ساعت از آغاز رای گیری در استان تخلف انتخاباتی در استان گزارش نشده است.

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیچ مورد تخلفات شامل پخش تراکت و تبلیغ در حوزه های انتخابات استان شاهد نیستیم.

وی اظهار داشت: یک نشاط سیاسی خاصی در استان حاکم است و حضور مردم در پای صندوق های رای چمشگیر است.

وی به بازدیدش از چند شعبه اخذ رای در گرگان اشاره کرد و گفت: صف های طولانی در این حوزه برپا شده بود.

قناعت گفت: حضور مردم از ساعت اولیه رای دادن در پای صندوق رای پر شور بوده است.

استاندار گلستان گفت: رای گیری در حوزه های انتخابیه استان با امنیت و آرامش در حال انجام است.

هزار و 1190 شعبه اخذ رای در گلستان دایر است.

کد مطلب 1548767

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