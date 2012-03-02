مردم فهیم کرمانشاه امروز بار دیگر حماسه ای ماندگار می آفرینند

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی صبح جمعه در شعبه اخذ رای مستقر در مسجد جامع شهر کرمانشاه در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات مجلس نهم برای این نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همه وظیفه دینی و ملی داریم که در این همه پرسی مشارکت و حضوری فعال داشته باشیم.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: مردم فهیم و مومن استان کرمانشاه همگام و همصدا با سایر استانهای کشور، امروز بار دیگر حماسه ای ماندگار در دفاع از حریم ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند آفرید.

هاشمی افزود: مردم کرمانشاه به کرار ثابت کرده اند که این نظام را از عمق وجود می خواهند و هیچگاه فریب تبلیغات پوشالی دشمنان را نخواهند خورد.

استاندار کرمانشاه گفت: امسال برای مردم کرمانشاه، سالی ماندگار و تاریخی خواهد بود، زیرا این مردم انسان دوست و ولایتمدار، امسال پذیرایی ولی امر مسلمین به بهترین وجه ممکن بودند.

هاشمی تاکید کرد: حضور امروز مردم در شعبه های اخذ رای باعث یاس و ناامیدی دشمنان و امیدواری و پایداری نظام به آینده های روشن می شود.

وی در پایان گفت: مردم امروز سعی کنند کسانی را به مجلس بفرستند که هم لایق باشند و هم بتوانند برای استان و منطقه منشا برکات و پیشرفتهای چشمگیری باشند.