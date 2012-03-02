کاندیداهای مجلس به قانون پایبند باشند

سید عباس جوهری پیش از ظهر امروز با حضور در مسجد جامع شهر اندیشه در گفتگو با خبرگار مهر اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب طی چند ماه گذشته تمام معیارهای نمایندگان مجلس را اعلام کردند و فرمودند این افراد باید متعهد، متخصص، کارآمد ،توانمند و مردمدار باشند.

وی افزود: در واقع افرادی را که مردم بر می گزینند باید قدرت و توانایی اجرای امور را داشته باشند و ساده زیستی و رعایت قانون را سرلوحه امور خود قرار دهند.

این مسئول عنوان کرد: امروز مردم به افرادی رای می دهند که از فیلتر شورای نگهبان رد شدند و در صدد اجرای برنامه های مختلف برای توسعه و آبادانی این مرز و بوم هستند.

حضور مردم تاثیر مستقیمی بر معادلات جهانی دارد

جوهری به حضور گسترده مردم از ساعات اولیه صبح در پای صندوق های رای اشاره کرد و گفت: این حضور بی نظیر تاثیر مستقیمی در معادلات جهانی دشمنان به خصوص استکبار جهانی دارد.

فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به ویژگی منحصر به فرد این دوره از انتخابات یادآور شد: بیداری اسلامی و فتنه 88 موجب حساسیت ویژه این انتخابات شده است به نحوی که دشمنان از چندماه گذشته برنامه ریزی لازم را برای کمرنگ نشان دادن حضور میلیونی مردم انجام دادند.

وی گفت: اما مردم هوشیار، بصیر و ولایی ایران با حضور گسترده خود پای صندوقهای رای تمام توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

برگزاری انتخابات با کمال آرامش در شهریار

این مسئول اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب بیان داشتند که دشمن به تیرهای آخر رسیده است که این حضور گسترده آنها را ناامید می کند.

جوهری با اشاره به جان گرفتن جمهوری اسلامی ایران در عرصه های جهانی و بین المللی عنوان کرد: با همکاری و همت مجریان و برگزار کنندگان انتخابات هم اکنون بستر مناسبی برای مشارکت حداکثری مردم در شهرستان شهریار فراهم شده است.

فرماندار شهرستان شهریار بازنده اصلی این انتخابات را بدخواهان نظام در داخل و خارج و سردمداران استکبار یعنی امریکا و اسرائیل اعلام کرد و افزود: افرادی که داعیه دار حکومت در جهان هستند درس جدیدی را از ملت ایران می آموزند.



