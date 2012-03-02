به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران عصر امروز در حاشیه بازدید از صندوق های رای گیری مستقر در حسینیه ارشاد با بیان اینکه مردم کشورمان از آغاز لحظه رای گیری حضور پرشوری در انتخابات مجلس نهم داشتند، گفت: از آغاز رای گیری در اکثر نقاط تهران صف های طولانی مردم برای رای دادن شکل گرفته است و حتی در بعضی نقاط برای اولین بار چنین وضعیتی رخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه انتخابیه شمیرانات در ساعات 10 صبح بیش از یک سوم واجدین شرایط رای دادند و حتی در برخی از شهرستانهای استان با کمبود تعرفه مواجه شدیم، گفت: حضور مردم در انتخابات فراتر از نظرسنجی هایی بود که انجام داده بودیم.

براتلو همچنین پیش بینی کرد مشارکت مردم در شهرستان تهران بالاتر از دوره های قبل و بیشتر از 40 درصد باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران تصریح کرد: پیش بینی می کنم انتخابات در شهر تهران به دور دوم کشیده شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مشکل امنیتی در حوزه های رای گیری استان تهران وجود داشته است، گفت: خوشبختانه در بحث امنیتی هیچ مشکل وجود نداشته است.

براتلو در پاسخ به این سئوال که ساعات اخذ رای تا چه ساعاتی تمدید خواهد شد گفت: پیش بینی من این است که اخذ رای در شهر تهران تا ساعت 22 به طول بیانجامد.