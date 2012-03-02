مردم اول وقت رای دهند/ استقبال خوزستانیها عالی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر جمعه در بازدید از شعب اخذ رای شهرستان اهواز در شعبه مسجد جواد الائمه اهواز اظهار کرد: بی شک این انتخابات نیز حماسه ای دیگر از مردم ایران و خوزستان خواهند بود و آنها همانند راهپیمایی 22 بهمن حضوری باشکوه خواهند داشت.

وی افزود: خوشبختانه نظارت مناسبی از سوی ستاد انتخابات استان بر روند رای گیری صورت گرفته و در تماسهایی که با شهرستانها داشته ایم شعب بدون مشکل، کار اخذ رای را آغاز کرده اند.



حجازی عنوان کرد: تاکنون خبرهایی که از شعب اخذ رای اهواز و شهرستانها به ما رسیده حکایت از استقبال عالی مردم از رای گیری می دهد و مردم از هما ساعتهای نخست رای گیری صفهایی طولانی در کنار شعب اخذ رای تشکیل داده اند.



استاندار خوزستان با اشاره به آمادگی مناسب عوامل اجرایی برای برگزاری باشکوه و بدون مشکل انتخابات نهمین دوره مجلس در خوزستان تصریح کرد: تاکنون تخلف و مشکل خاصی در روند رای گیری مردم گزارش داده نشده است.



حجازی با اشاره به بر قراری کامل امنیت برای رای گیری در تمامی حوزه های اخذ رای در خوزستان تصریح کرد: نیروهای انتظامی تمام امکانات خود را برای برگزاری هرچه بهتر این انتخابات بسیج کرده و بدون شک امسال امنیت انتخابات از سالهای قبل بالاتر خواهد بود.



وی، رای دادن را یک کار اعتقادی و شرعی دانست و گفت: مردم همانگونه که برای نماز صبح از خواب بیدار می شوند باید در رای دادن هم از همان ساعات اولیه اقدام کنند و به تکیف خود عمل کنند.



در خوزستان دو هزار و 809 صندوق اخذ رای وجود دارد که از این تعداد یک هزار و 951 صندوق به صورت ثابت و 858 صندوق سیار هستند همچنین به موجب قانون، در اهواز سه صندوق فرعی کار رای‌گیری از اقلیتهای مذهبی را انجام می دهند.

