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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

کدخدایی:

استقبال مردم از انتخابات بسیار خوب است/ هیچ تخلفی گزارش نشده است

استقبال مردم از انتخابات بسیار خوب است/ هیچ تخلفی گزارش نشده است

عضو هیات مرکزی نظارت بر نهمین دوره انتخابات مجلس، اظهار داشت: بر اساس گزارش های اولیه تخلف مهمی در حوزه های انتخابیه گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و عضو هیات مرکزی نظارت بر نهمین دوره انتخابات مجلس امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال مردم برای شرکت در انتخابات مجلس نهم گفت: استقبال مردم خوب ارزیابی شده است، ضمن آنکه بر اساس گزارش های اولیه تا کنون تخلف مهمی در حوزه‌های انتخابیه گزارش نشده است.

کدخدایی با اشاره به صف های طویل مردم برای رای دادن در انتخابات، گفت: استقبال مردم برای حضور در پای صندوق های رای بسیار خوب بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: عوامل هیات های نظارت در پای صندوق های رای از مردم هستند و هیچ رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند.

وی افزود: شورای نگهبان حتما از آرای مردم صیانت می کند.

کد مطلب 1548774

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