مشارکت حداکثری مجلسی قوی به همراه دارد

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله علی اصغر دستغیب پیش از ظهر جمعه در حاشیه حضور در پای صندوق های رای در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر دلیل حضور حداکثری مردم در انتخابات افزود: مجلس قوی با پشتوانه مردمی ایجاد می شود و این پشتوانه باعث رشد و ترقی کشور و پایداری نظام در مقابل دشمنان خواهد شد.

وی ادامه داد: حضور حد کثری به عنوان یک تکلیف شرعی و میهنی مطرح است و امروز شاهدیم که از تمامی اقشار جامعه در پای صندوقهای رای حضور دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: حضور در انتخابات از جمله مباحث مهم برای مسلمین است و از این رو انتخابات در میان مسلمین دارای جایگاه والایی است.

آیت الله دستغیب در خصوص حضور رسانه ها در صحنه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رسانه های متعدد و خبره ای در استان داریم که باید از آنان نیز برای فعالیت های گسترده خود تقدیر و تشکر کرد.