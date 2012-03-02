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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

حجت الاسلام عاملی:

مردم ایران در انتخابات مجلس اردوی خود را مشخص کردند

مردم ایران در انتخابات مجلس اردوی خود را مشخص کردند

اردبیل - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: با تمام توطئه ها و ترفندهای بدخواهان نظان، مردم با حضور در پای صندوقهای رای اردوی خود را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی پیش از ظهر جمعه با حضور در پای صندوق رای در جمع خبرنگاران افزود: غرب و دشمنان نظام با تمام وجود در مقابل انقلاب ایستاده اند و تلاش می کنند مردم در انتخابات شرکت نکنند، اما ملت ایران با بصیرت موضع خود مشخص کردند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم این استان در انتخابات یادآور شد: شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است و مردم با درک این مهم امروز جواب برخواهان را خواهند داد.

امام جمعه اردبیل همچنین با اشاره به وظیفه سنگین منتخبان تصریح کرد: افرادی از سوی مردم به مجلس می روند در واقع اراده مردم را نمایندگی می کنند خدمتگزار مرد باشند.

وی خدمتگزاری را در هر عرصه ای قابل امکان دانست و تاکید کرد: نامزدهای انتخاباتی باید به آرا مردم احترام بگذارند و از دودستگی و تفرقه پرهیز نمایند.

عاملی عنوان کرد: هر کس منتخب مرد نشود بی شک به خاطر حضور در عرصه ثواب خدمت به مردم را برده و ثواب نمایندگی و خدمتگزاری را به خاطر حضور در انتخابات برای خود ذخیره کرده است و باید به آن افتخار کند.
 

کد مطلب 1548776

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