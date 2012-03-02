طلوع خورشید بصیرت در شرق/ 12 اسفند روز اقتدار ملت

به گزارش خبرنگار مهر، پهن دشت خراسان رضوی و مردمان ولایتمدارش از اولین لحظات شروع کار رای گیری با حضور گسترده، اراده خود را در ایفای رسالت در برابر سرزمین های مادری نشان دادند.

مردم این سامان که در روزهای تبلیغات انتخابات نیز عزم خود را جزم شناخت اصلح و آشنایی با افراد درد آشنا کرده بودند، شب گذشته نیز در محافل و میهمانی ها و حتی مجالس عروسی از انتخابات و حضور پرشور می گفتند.

آنچه در ساعات اولیه اخذ رای برای انتخاب 18 نماینده خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی کاملا محسوس و مشهود است، اینکه مشهد و همه شهرها و بخشهای استان در خیزشی جانانه، هماهنگ و منسجم روانه محل های رای گیری شده اند.

صندوق حرم مطهر

رای دادن در حرم مطهر علی ابن موسی الرضا (ع) حلاوت دیگری دارد، در این نقطه ملکوتی آدم خودش را از همه قید و بندهای دنیوی رها می بیند و خرسند از توفیقی که به دست آمده است با وجدان خود تصمیم می گیرد.

محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی صبح امروز هنگام ریختن رای خود در صندوق یادآور شد: برای هر مسلمانی حضور در بارگاه حضرت رضا(ع) شیرین و دلچسب است، خیلی تمایل داشتم رای خود را از کنار مضجع شریف این امام همام به صندوق بیندازم که بحمدالله توفیق حاصل شد.

حمید رضا الفتی شهروند مشهدی نیز که که در صف انتظار برای دریافت فرم قرار داد، تصریح می کند: من همواره در کنار تحقیق و بررسی خودم، با اما رضا هم مشورت می کنم، اعتقاد دارم تمسک به آل رسول پنجره ای به سوی انتخاب بهتر است.

وی می افزاید: آمده ام تا با انتخاب افراد اصلح مجلسی در شان ملت انقلابی ایران برای تصویب قوانین سخت گیرانه در برابر آمریکا در کشور شکل بگیرد.

استقبال مناسب

در سطح شهر مشهد نیز مردم دسته جمعی و انفردای بسوی حوزه های اخذ رای در حرکتند.

رضا سلطانی که در منطقه جنوب مشهد در منطقه مصطفی خمینی رای می دهد می گوید: امیدوارم دشمن از حضور چند باره مردم در ایران در صحنه عبرت بگیرد و در رفتارهای شتابزده و استعماری خود تجدید نظر کند.

وی یادآور می شود: برای مردم رفتار غربی ها مهم نیست چون ما قبیله مقاومت و تبعیت از ولایت هستیم و فراز و نشیب ها را بر اساس مفاهیم اسلامی حل و فصل می کنیم.

سلطانی با اشاره به تعبیر رهبری از شرایط اجتماعی تصریح می کند: انصافا قدرت انقلاب اسلامی آنقدر زیاد است که هیچ قدرتی نمی تواند شرایط شیعب ابوطالب برای ما ایجاد کند، اما ما باید بدر و خیبر را درک و هوشیارانه پشت سر امام جامعه اسلامی باشیم.

گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر مشهد هم حکایت از حضور فعال و گسترده شهروندان بویژه در مناطق محروم و کم برخوردار در انتخابات دارد.

از ساعت اولیه امروز جمعه حوزه رای گیری واقع در چهارراه میدان بار مشهد با ازدحام جمعیت روبرو شد؛ به گونه ای که محیط مدرسه ای که در آن صندوق رای قرار گرفته شاهد حضور گسترده مردان و زنانی است که منتظر انداختن رای خود به صندوق هستند.

جمعیت حاضر در صف این حوزه رای گیری رفته رفته به پیاده روهای خیابان این محیط آموزشی کشیده شده است.

از حوزه های رای گیری محدوده میدان صاحب الزمان، خیابان آبکوه، شهید قرنی که در مرکز شهر مشهد نیز قرار دارد، خبرنگار از استقبال گسترده مردم در انتخابات خبر می دهد.

در این حوزه ها مردم با شور و اشتیاق فروان به سوی حوزه های رای گیری در حرکتند و عده ای زیادی از اولین ساعات امروز نیز مشغول انداختن آراء خود به صندوق ها هستند.

در شهرستان ها

خراسان رضوی از شمالی ترین نقطه در قوچان و درگز تا جنوبی ترین شهرها و روستاها در گناباد و خواف و تایباد، شیعه و سنی، ترک کرد و فارس با احساس مسئولیت تحسین بر انگیز منظم و منسجم رای می دهند.

به گفته حمید حیدرزاده معلم ساکن تربت جام، حضور در پای صندوق های رای اقدامی اجتماعی برای بهبود شرایطی است که در آن قرار داریم، وقتی حضور حداکثری در محاسبات دشمن جای خاص خود را دارد و برنامه های توطئه گرانه آنها را به هم می ریزد، چرا نباید این اقدام موثر را انجام داد.

وی تاکید می کند: در این شهر شیعه و سنی ادای تکلیف کرده اند و در کنار یکدیگر ماموریت تازه ای که به آنها محول شده است را در قالب انتخاب نماینده مجلس متجلی می کنند.

باید باور کرد

این شور را باید باور کرد، این شعور را باید دید، این شجاعت قابل توصیف نیست، این اراده دیدنی نیست، این اتحاد ستودنی است، این یکدلی دشمن شکن است، این تبعیت کم نظیر است، این مهر میهن و عشق به اسلام قابل لمس نیست، این هم احساس مسئولیت را نمی توان وزن کرد.

پس بر این کفایت و دریافت باید آفرین گفت و در این صف های طولانی دعا کرد برای مشغول شدن دشمنان با یکدیگر، برای فرو ریختن دوباره ایوان های زور و زر و تزویر و خاموش کردن آتشکده هایی که با هیزم توطئه اسرائیل گر می گیرد.

فردا که خورشید دوباره از مشرق به مردم ایران سلام کند، قطعا با غصه های تلنبار شده سازمان های جاسوسی می توان یک طنز 100 قسمتی ساخت.

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گزارش: محمد ابراهیمی