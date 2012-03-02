برگزاری رایانه ای انتخابات مجلس در هرمزگان/ شمارش دستی آرا

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری پیش ازظهر جمعه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از شعب اخذ رای در سطح شهر بندرعباس بیان داشت: در این دوره از انتخابات 23 فرایند از 24 فرایند برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هرمزگان به صورت رایانه ای اجرا می شود که تنها شمارش آرا به صورت دستی انجام می شود.

وی با بیان اینکه در دست داشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی برای رای دهنده گان الزامیست، اظهارداشت: در هر شعبه اخذ رأی یک دستگاه رایانه و پرینتر برای وارد کردن اطلاعات رأی دهندگان در نظر گرفته شده است.

رئیس ستاد انتخابات هرمزگان عنوان کرد: 24 نفر از سه حوزه انتخابیه هرمزگان داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند.

بامری افزود: از هزار و چهار شعبه اخذ رأی در هرمزگان 381 شعبه شهری و 623 شعبه روستایی است و شهرستان بندرعباس با 277 شعبه بیشترین شعب اخذ رأی را به خود اختصاص داده است.

وی شمار شعبه های ثابت اخذ رأی را 518 شعبه و سیار را 486 شعبه اعلام کرد و گفت: سه فروند بالگرد نیز برای جمع آوری آرای مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از مناطق سخت گذر هرمزگان در نظر گرفته شد.