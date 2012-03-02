حضور پرشور در انتخابات نویدگر توسعه و آبادانی است

مجتبی عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، نشان داندند هر گاه کشور در مقاطع مختلف به آن ها نیز دارد، دعوت مسئولین و رهبر معظم انقلاب را لبیک گفته و در صحنه های مختلف ظاهر می شوند.

وی بیان داشت: مردم ایران اسلامی، پس از انقلاب در جنگ تحمیلی، انتخابات های مختلف، راهپیمایی ها و حماسه 9 دی نشان دادند همیشه گوش به فرمان فرمایشات رهبر معظم انقلاب و مسئولین هستند.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار خمین اظهار کرد: مردم انقلابی و همیشه در صحنه ایران، با حضور دوباره و باصلابت خود در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان دادند همواره پشتیبان نظام و آرمان های شهدا و امام راحل هستند.

وی گفت: این حضور در حالی پیش روی مستکبران جهان خودنمایی می کند که آنان با اعمال تحریم های مختلف سیاسی و اقتصادی، سعی در به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی و کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات دارند.

عالیخانی تصریح کرد: این حضور آگاهانه، خود گواهی بر مقبولیت نظامی است که ابرقدرت های جهان با حسرت به مشارکت مردم آن می نگرند و خود نمی توانند حتی یک انتخابات با چنین حضوری در کشورهای به اصطلاح آزاد خود برگزار کنند.