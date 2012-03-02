10 خرابکار دستگیر شدند/ بیش از 16 هزار محافظ شعب اخذ رای در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی باقری رئیس کمیته امنیت انتظامی ستاد انتخابات استان تهران ظهر امروز در محل این ستاد در نشست خبری اظهار داشت: کمیته امنیت انتظامی ستاد انتخابات استان تهران به دلیل اینکه بحث پیشگیری، پیش‌بینی و مقابله با توطئه‌های دشمنان را داشت قبل از فعالیت ستاد انتخابات فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر طبق گزارش‌های واصله امنیت کامل در شعب اخذ رای در سراسر استان تهران برقرار است، گفت: خوشبختانه همه تهدیدات امنیتی که توسط بیگانگان قرار بود در داخل کشور صورت بگیرد با اقدامات این کمیته نقش برآب شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس از ساعت 4:30 صبح امروز تا کنون مسئولان امنیتی شعب انتخاباتی استان تهران گزارش خاص ارسال نکرده‌اند و امیدواریم این روند تا پایان رای گیری باقی بماند.

رئیس کمیته امنیت انتظامی ستاد انتخابات استان تهران در ادامه افزود: برای برقراری امنیت هر شعبه اخذ رای سه نفر را در نظر گرفته‌ایم که در مجموع بیش از 16 هزار نیروی محافظ در این شعب حضور دارند تا مردم دچار مشکل نشوند.

باقری در عین حال تصریح کرد: البته برای برقراری امنیت در برخی شعب به دلیل ازدحام جمعیت و یا سوابق این شعب از نیروهای مجرب‌تر استفاده کرده‌ایم ضمن اینکه کنترل محسوس و نامحسوس خود را نیز بیشتر کرده‌ایم اما نمی‌خواهیم فضای شعب اخذ رای را امنیتی کنیم چون انتخابات برای مردم است و دولت فقط وظیفه دارد که امنیت این شعب را برقرار کند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از او پرسید آیا تا کنون افرادی را را در رابطه با اخلال در امنیت انتخابات دستگیر کرده‌اید؟ گفت: بله، طی 4-5 روز گذشته 10 نفر توسط دستگاه امنیتی کشور دستگیر شدند و هم اکنون در بازداشتگاه به سر می‌برند که برای انجام اقدامات خرابکارانه توسط بیگانگان وارد کشور شده بودند که البته ممکن است تعداد این افراد تا پایان برگزاری انتخابات افزایش پیدا کند.

باقری با بیان اینکه ارتباط ما با شعب اخذ رای در سراسر استان تهران لحظه به لحظه برقرار است، گفت: حتی اگر گزارشاتی به دست‌مان برسد که ارتباطی به این کمیته نداشته باشد آن را پیگیری خواهیم کرد تا برای مردم نگرانی به وجود نیاید.

وی همچنین در خصوص عمده تهدیدات انجام شده نیز گفت:‌ تهدیدات مختلفی از سوی دشمنان انجام شده که از جمله آن می توان به بمب گذاری و یا اقدامات تروریستی اشاره کرد که همه این افراد توسط مراجع ذیصلاح شناسایی شدند.

رئیس کمیته امنیت انتظامی ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه حساسیت انتخابات در شهر تهران بسیار بالاست، از همه مردم خواست که اگر مطلبی در خصوص اقدام خرابکارانه دشمنان در انتخابات داشتند آن را به شماره 30002692 پیامک کنند تا در اسرع وقت ستاد انتخابات استان تهران این موضوع امنیتی را به آنها منتقل شود و اقدامات لازم را در این رابطه انجام گقرد.

وی با تاکید بر اینکه استان تهران به لحاظ امنیتی کاملاً ‌در کنترل ما قرار دارد، گفت: برآورد‌های اطلاعاتی نشان می دهد که هیچگونه اقدام خرابکارانه‌ای را در طول برگزاری انتخابات از سوی معاندین نخواهیم داشت اما این به معنای تعطیلی کار ما نیست.