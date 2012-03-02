14 هزار مامور انتظامی امنیت انتخابات سیستان و بلوچستان را بر عهده دارند

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: 14 هزار مامور انتظامی، امنیت انتخابات در محل شعب و صندوق های اخذ رای، محورهای اصلی و فرعی استان و سطح شهرها و روستاها را بر عهده دارند.