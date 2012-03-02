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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

سردار فهیمی راد:

14 هزار مامور انتظامی امنیت انتخابات سیستان و بلوچستان را بر عهده دارند

14 هزار مامور انتظامی امنیت انتخابات سیستان و بلوچستان را بر عهده دارند

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: 14 هزار مامور انتظامی، امنیت انتخابات در محل شعب و صندوق های اخذ رای، محورهای اصلی و فرعی استان و سطح شهرها و روستاها را بر عهده دارند.

سردار حمید فهیمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پوشش کامل امنیتی انتظامی استان فضای آرام و مطمئنی را برای حضور مردم در پای صندوق های اخذ رای فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه امروز دو فروند بالگرد از سوی ناجا امنیت سراسر استان را تحت کنترل دارند، گفت: همه محورهای فرعی و اصلی زیر پوشش امنیتی ماموران هستند.

وی افزود: پلیس های تخصصی مانند اطلاعات امنیت، راهور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای امنیتی امروز فعالیتی مضاعف خواهند داشت تا خللی در مشارکت مردم برای حضور در انتخابات بوجود نیاید.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: بر اساس تقسیم بندی انجام شده 40 ستاد انتخاباتی اصلی و 34 ستاد انتخاباتی فرعی و همچنین 186 صندوق اخذ رای ثابت و 734 صندوق اخذ رای سیار در سراسر استان زیر پوشش امنیتی سه تا چهار مامور انتظامی قرار دارند.

وی گفت: مردم سیستان و بلوچستان با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام خواهند زد.

کد مطلب 1548782

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