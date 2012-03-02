49 شعبه اخذ رای در شهرستان خرمدره در نظر گرفته شده است

رحیم نوری پور ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از آغازین زمان انتخابات حضور مردم در پای صندوقهای رای بسیار گسترده بوده و صفهای طویل در مقابل شعبات وجود دارد و استقبال پیر و جوان و اقشار مختلف بسیار خوب بوده است.

وی ادامه داد:حضور مردم در پای صندوقهای رای از نظر بین المللی بسیار اهمیت دارد و این حضور پاسخ کوبنده به دشمن و استکبار خواهد بود.

فرماندار شهرستان خرمدره افزود: با توجه به کارشکنی دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هر رای مردم یک پاسخ کوبنده بر استکبار است.

نوری پور تاکید کرد :طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مردم با حضور گسترده خود فتنه ها و توطئه های استکبار را خنثی خواهد کرد لذا مردم 33 سال است که در همه صحنه های حضور گسترده داشته اند.

وی گفت: مردم با این حضور خود حماسه دیگر را به وجود می آورند و با این حضور خود وفاداری خود را به ولایت رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران را به دشمن نشان می دهند.

فرماندار شهرستان خرمدره تاکید کرد: با توجه به شرایط بین المللی و بیداری اسلامی که در منطقه ایجاد شده مردم باید حضور گسترده در انتخابات داشته باشند.